Представитель ООН в СКЦ покидает свой пост по личным причинам

Фархан Хак заметил, что Амир Махмуд Абдулла многое сделал для реализации международного соглашения.

Постоянный координатор ООН в Специальном координационном центре (СКЦ), находящийся в Стамбуле, Амир Махмуд Абдулла покидает свою должность. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антноиу Гутерриша Фархан Хак. Чиновник заметил, что данное кадровое решение принято в связи с личными причинами Абдуллы. Пока специалисту не будет найдена замена, его обязанности будет исполнять заместитель Бан Паркер.

Координатор ООН по черноморской зерновой инициативе Амир Абдулла оставляет свою должность по личным причинам. Генеральный секретарь признателен Абдулле за его работу. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что еще на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил общественности о том, что зерновая сделка в акватории Черного моря, продлевается на 120 дней.

ООН выступает за предотвращение наземной операции Турции в Сирии.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций