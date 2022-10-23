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Председатель парламента ЦАР: присутствие российских военных идет на пользу стране

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Он подчеркнул, что российские военные не останутся в ЦАР навечно.

Присутствие российских военных идет на пользу Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом заявил председатель парламента страны Симплис Саранджи в интервью "РИА Новости".

По словам политика, власти ЦАР хотели, чтобы российские военные инструкторы приезжали в республику. Саранджи подчеркнул, что они обучают военных страны. При этом председатель парламента отметил, что они не останутся в ЦАР навечно.

Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены.

Симплис Саранджи, председатель парламента ЦАР

Ранее Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах в США.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: военные, россия, симплис саранджи, цар
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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