Председатель парламента ЦАР: присутствие российских военных идет на пользу стране

Он подчеркнул, что российские военные не останутся в ЦАР навечно.

Присутствие российских военных идет на пользу Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом заявил председатель парламента страны Симплис Саранджи в интервью "РИА Новости".

По словам политика, власти ЦАР хотели, чтобы российские военные инструкторы приезжали в республику. Саранджи подчеркнул, что они обучают военных страны. При этом председатель парламента отметил, что они не останутся в ЦАР навечно.

Они здесь на определенное время и в какой-то момент покинут нашу страну, как только проблемы безопасности будут полностью решены. Симплис Саранджи, председатель парламента ЦАР

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Видео: Telegram / РИА Новости