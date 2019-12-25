Председатель ЗакСа отказался от борьбы за место в Госдуме

В четверг, 24 декабря, председатель петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров сообщил "Невским Новостям", будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах и куда именно в следующем году.
Макаров заявил, что выдвинет кандидатуру на выборах в Законодательное собрание Петербурга. Баллотироваться в Государственную думу чиновник не планировал.
Напомним, что в ЗакСе подвели итоги деятельности в 2020-м году. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров выделил главные законы, которые были приняты. Среди них ― закон о налоговых льготах для поддержки бизнесменов Петербурга
Фото: пресс-служба ЗакСа СПб
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