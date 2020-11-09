На должность спикера ЗакСа выдвинули три кандидатуры

Нового председателя предстоит выбрать депутатам.

Фракции выдвинули своих кандидатов на пост председателя ЗакСа нового созыва. За кресло спикера поборются три депутата.

"Единая Россия" предложила в качестве нового председателя кандидатуру выходца из Смольного Александра Бельского.

КПРФ выдвинула Вячеслава Бороденчика. Ранее он был депутатом МО "Коломяги".

"Яблоко" хотело бы видеть председателем бывшего Уполномоченного по правам в Петербурге Александра Шишлова.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что новым спикером, скорее всего, станет Александр Бельский.

На первом заседании в ЗакСе был утвержден состав фракций. Марина Макарова, которая участвовала в выборах как самовыдвиженка, присоединилась к "Единой России".

Фото: Piter.TV, ВКонтакте / Александр Бельский, Вячеслав Бороденчик, пресс-служба Уполномоченного по правам человека в СПб