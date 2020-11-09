Марина Макарова вошла во фракцию "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга

Накануне Макарова присутствовала на заседании петербургского отделения партии "Единая Россия".

Марина Макарова (до недавнего времени — Лыбанева) вошла в состав фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании VII созыва. В среду, 29 сентября, стали известны составы фракций городского парламента.

В остальных фракциях — без изменений. Ранее Piter.TV рассказал, какие депутаты и от каких партий были избраны. Изначальный список был несколько скорректирован, так как некоторые отказались от своих мандатов, например, Владимир Жириновский.

Напомним, что Марина Макарова баллотировалась по округу №3 в качестве самовыдвиженки. Макарова одержала победу по одномандатному округу.

До победы на выборах Марина Макарова была Лыбаневой, но после оглашения результатов решила вернуть себе девичью фамилию. Новый депутат также пришла из исполнительной власти. На протяжении многих лет она работала в администрации Петроградского района. Напомним, что народная избранница является дочерью бывшего спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. Тот в свою очередь теперь будет работать в Госдуме.

Фото: ВКонтакте / Единая Россия | Санкт-Петербург