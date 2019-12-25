Председатель ЗакСа Петербурга не понял песню Манижи для "Евровидения"

При этом Вячеслав Макаров напомнил, что он вообще с "другой планеты", далекой от шоу-бизнеса.

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал песню певицы Манижи, с которой она будет выступать на конкурсе "Евровидение" в этом году. Свое мнение он выразил на брифинге с журналистами 7-го апреля в Мариинском дворце.

По словам Макарова, после прочтения текста можно "испугаться и прийти к тихому или буйному помешательству". Председатель отметил, что он в тексте ничего не понял. При этом парламентарий напомнил, что он все-таки далек от шоу-бизнеса, для него это "другая планета".

Песня "Русская женщина" стала обсуждаема среди российских политиков. Свое мнение уже выразили Валентина Матвиенко, Владимир Жириновский и даже в администрации президента.

Манижа объяснила, в чем заключается смысл ее песни.

Фото: пресс-служба ЗакСа