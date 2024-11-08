Председатель ФРС Пауэлл: выборы в США не окажут влияния на решения системы

Джером Пауэлл оценил смену администрации в США на экономические показатели в стране.

Состоявшиеся на территории США пятого ноября всеобщие выборы не окажут в краткосрочной перспективе влияния на решения, принимаемые американской Федеральной резервной системой, выполняющей в стране функции Центрального банка. Соответствующее заявление сделал руководитель ФРС Джером Пауэлл. Иностранный чиновник выступил на пресс-конференции перед журналистами по результатам в США очередного заседания профильного комитета. СМИ задали эксперту вопрос о том, учитывала ли ФРС итоги американских президентских и парламентских выборов при принятии решения о снижении базовой процентной ставки.

Позвольте мне сказать, что в ближайшей перспективе выборы не окажут влияния на наши решения. Как вы знаете, на экономику влияет множество факторов. Джером Пауэлл, глава ФРС США

Финансовый регулятор США по итогам заседания ожидаемо снизил базовую ставку на 0,25 пункта, до уровня в 4,5-4,75 процента.

Фото и видео: YouTube / Federal Reserve