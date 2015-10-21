Предприятия не обяжут переходить на четырехдневку по нацпроекту

В Министерстве рассказали, что предприятия не проявляют инициативы в переходе на 4 рабочих дня.

В Министерстве экономического развития России заявили, что предприятия не будут заставлять переходить на четырехдневную рабочую неделю. В национальном проекте подобное обязательство не предусмотрено. Такие сведения предоставил заместитель министра ведомства Петр Засельский.

Чиновник объяснил, что опция по переходу на четырехдневку остается добровольным решением для каждого руководителя. Политик добавил, что сейчас организации не стремятся вводить такой график для подчиненных.

Если говорить о предприятиях нашего нацпроекта, я хочу подчеркнуть, что никаких обязательств по участию предприятий в эксперименте по четырехдневной рабочей неделе точно нет разъяснил ситуацию спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтруда готовит эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/