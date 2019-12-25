Эксперты сравнили работу сердца на Земле и в невесомости.

Пребывание в космосе может ускорить "старение" сердца. Об этом сообщили специалисты в публикации для NPJ Microgravity. Ученые из Туринского политехнического университета в Италии изучили влияние длительного пребывания в космическом пространстве на сердечно-сосудистую систему. Они уточнили, что негативным фактором является то, что в невесомости требуется меньше физических нагрузок, а поэтому сердечная мышца теряет способность к приспособленности к стрессу.

Установлено, что сердце космонавта переносит в космосе такую же нагрузку, как сердце человека, который вел сидячий образ жизни и вообще не уделял внимание тренировкам. Результаты тестов помогут разработать методики по предупреждению "старения" сердца. Они уточнили, что физическая подготовка должна оставаться в распорядке дня.

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