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Правоохранители возбудили уголовное дело после ранения полицейского в Простоквашино
Сегодня, 16:16
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Правоохранители возбудили уголовное дело после ранения полицейского в Простоквашино

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Мужчину случайно подстрелил охотник. Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По факту ранения полицейского в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне, 16 октября, охотник выстрелил в сотрудника ГИБДД, когда целился в стаю гусей. В результате случившегося пострадавший попал в больницу с проникающим огнестрельным ранением головы, открытым переломом теменной кости и повреждением головного мозга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: Piter.tv

Теги: охота, охотник ранил инспектора гибдд, простоквашино, ранение полицейского, уголовное дело
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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