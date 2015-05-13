Правоохранители возбудили уголовное дело после ранения полицейского в Простоквашино

Мужчину случайно подстрелил охотник. Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

По факту ранения полицейского в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне, 16 октября, охотник выстрелил в сотрудника ГИБДД, когда целился в стаю гусей. В результате случившегося пострадавший попал в больницу с проникающим огнестрельным ранением головы, открытым переломом теменной кости и повреждением головного мозга.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пассажир такси открыл стрельбу после попытки расплатиться фальшивкой.

Фото: Piter.tv