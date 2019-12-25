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Житель Ломоносовского района Ленобласти случайно ранил сотрудника ГИБДД
Сегодня, 14:38
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Житель Ломоносовского района Ленобласти случайно ранил сотрудника ГИБДД

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Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Накануне, 16 октября, на территории Гостилицкого сельского поселения вблизи СНТ "Простоквашино" охотник случайно подстрелил инспектора ГИБДД, который тоже бродил по лесу в поисках дичи. В результате случившегося пострадавший попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти жизнь 37-летнему пациенту.

Известно, что охотник стрелял в сторону стаи гусей, однако случайно попал в компаньона. Пострадавшего госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением головы, открытым переломом теменной кости и повреждением головного мозга.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух.

Фото: Pexels

Теги: ленобласть, неудачная охота, охотник подстрелил инспектора гибдд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 2 ) Посмотреть все

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edilores
Сегодня 15:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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Плюс
0
Минус
edilores
Сегодня 15:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
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