Житель Ломоносовского района Ленобласти случайно ранил сотрудника ГИБДД

Пострадавший находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

Накануне, 16 октября, на территории Гостилицкого сельского поселения вблизи СНТ "Простоквашино" охотник случайно подстрелил инспектора ГИБДД, который тоже бродил по лесу в поисках дичи. В результате случившегося пострадавший попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Сейчас медики пытаются спасти жизнь 37-летнему пациенту.

Известно, что охотник стрелял в сторону стаи гусей, однако случайно попал в компаньона. Пострадавшего госпитализировали с проникающим огнестрельным ранением головы, открытым переломом теменной кости и повреждением головного мозга.

Подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Пулковском шоссе стражи порядка задержали мужчину, который стрелял в воздух.

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