В кабмине рассказали, какие экзамены в текущем году придется сдавать выпускникам школ.

Правительство упростило школьникам сдачу ГИА в 2021 году. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров России. Известно, что документы подписаны Михаилом Мишустиным. Чиновники отметили, что девятиклассники, как и одиннадцатиклассники в текущем году будут сдавать выпускные экзамены по упрощенным правилам из-за пандемии коронавируса.

Кабмин утвердил отмену экзаменов по выбору для девятиклассников. Они будут получать аттестат только по двум сданным ГИА (по математике и русскому языку). Те одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в вузы, ЕГЭ будет заменен на государственный выпускной экзамен по аналогичным дисциплинам.

Чтобы поступить в вузы выпускникам 11-классов придется сдавать ЕГЭ только по необходимым дисциплинам. Чтобы получить аттестат зрелости будет достаточным предоставить результаты ЕГЭ по русскому языку.

Кабмин выделит на новую программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году.

Фото: Правительство России