Мишустин: открытие рынка РФ для иностранных страховщиков сделает его конкурентнее

Лицензированием и аккредитацией иностранных филиалов будет займется Банк РФ.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что открытие рынка РФ для иностранных страховщиков сделает его конкурентнее. Об этом чиновник сообщил на заседании кабинета министров. В повестку дня включены пакет документов, касающийся работе филиалов зарубежных страховых организаций. Обязательства по работе с такими компаниями Москва приняла в рамках присоединения во Всемирной торговой организации (ВТО).

Открытие рынка позволит усилить конкуренцию в страховой сфере, предложить российскому бизнесу и нашим гражданам новые услуги, а в перспективе упростить условия для привлечения в страну тех зарубежных инвесторов, которые привыкли работать с иностранными страховыми компаниями. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Иностранные страховщики смогут внутри РФ заниматься видами страхования и перестрахования клиентов. Речь идет, например, об ОСАГО. При этом они будут требовать гарантийный депозит не ниже минимального уровня для уставного капитала отечественных компаний. Лицензированием и аккредитацией филиалов будет займется Банк РФ.

Кабмин выделит на новую программу поддержки бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году.

Видео: Правительство России