Главред СМИ: правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером

Об отзыве в своём Facebook написал главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Правительство Украины отозвало назначение Саакашвили вице-премьером. Ранее его внесла фракция "Слуга народа" в Верховной раде — бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области должны были назначить заместителем председателя правительства по вопросам реформ.

Об отзыве в своём Facebook написал главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он назвал произошедшее "сливом" Саакашвили президентом Зеленским.

По словам Бутусова, фракции "Слуги народа" удалось согласовать 140-170 голосов за назначение Саакашвили. Но президент Украины Владимир Зеленский, считает журналист, пока не торопится выступать в поддержку политика. Из-за этого голосов в раде ему может не хватить.

Ранее в партии Зеленского пригрозили Грузии дипломатическими проблемами.