Председатель партии ОЛНЛ Игорь Матович, добившейся наибольшего успеха на выборах, намерен сформировать правительство на основе партий-партнеров по демократической оппозиции.

Правительство Словакии будет сформировано из оппозиционных партий. Об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

Матович подчеркнул, что приложит все усилия для создания лучшего правительства за всю историю страны. Пока он ожидает поручение от президента республики Зузаны Чапутовой. Потом Матович начнет переговоры о формировании кабмина с политическими субъектами, прошедшими в парламент.

Председатель партии ОЛНЛ постарается обеспечить ему поддержку не менее 90 из 150 депутатов. Это позволит внести изменения в судебную систему, подорвавшую доверие населения. Местное население давно разочаровано в судебной системе из-за профессиональной некомпетентности отдельных чиновников и судей.

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