Специалисты озвучили основные признаки снижения иммунной активности.

В Роспотребнадзоре рассказали, как поддерживать иммунитет. Об этом стало известно в рамках Всемирного дня иммунитета, который состоялся 1 марта.

В числе главных симптомов назвали: простуды, герпес на губах, бессонницу, сонливость, боль в суставах и мышцах, частые головные боли и высыпания на коже. Чтобы поддерживать иммунитет необходимо придерживаться здорового питания. Специалисты рекомендуют отказаться от алкоголя и курения, закаляться и заниматься спортом. Также поможет здоровый сон – не менее восьми часов в день.

Для поддержания внутренних органов необходимо проводить своевременную вакцинацию. Специалисты уверены, что, соблюдая все эти требования, человек может поддерживать свой иммунитет в тонусе.

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