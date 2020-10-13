Правительство РФ упростило процедуру регистрации по месту жительства и пребывания

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

Кабинет министров РФ упростит с июля следующего года регистрацию по месту жительства и пребывания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что оформление можно будет осуществить через портал государственных услуг Российской Федерации. Для получения прописки потребуется одно посещение органа, проводящего регистрацию – для отметки в паспорте.

В пресс-служба кабмина подчеркнули, что граждане вправе выбрать любой регистрирующий орган в пределах городского округа или муниципального района. Если речь идет о прописке в городах федерального значения, то потребуется посетить любое профподразделение.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года.

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