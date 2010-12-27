Правительство страны выделило дополнительные 285 млн рублей на подготовку к ЧЕ-2020

Распоряжение появилось 18 октября.

Правительство РФ добавило средств к подготовке и проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года в Петербурге. Распоряжение кабинета министров появилось 18 октября на сайте Государственной системы правовой информации.

Минспорту выделили еще 285,2 млн рублей. Документ подписан Дмитрием Медведевым.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. В Петербурге состоятся три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут В Мюнхене, Дублине, Лондоне, Риме и еще ряде городов.

13 октября российская сборная разгромила команду Кипра, чем обеспечила себе участие в финале чемпионата Европы.

Ранее стадион "Газпром Арена" вошел в топ-5 самых больших в странах СНГ.

Фото: Piter.TV