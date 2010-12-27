Глава Колпинского района Повелий уходит из Смольного

Чиновник останется работать руководителем районной администрации.

Глава Колпинского района Анатолий Повелий останется без статуса члена петербургского правительства, сообщила "Фонтанка" 9 декабря. Сообщается, что при этом чиновник продолжит работать руководителем местной администрации.

Сам Повелий отметил, что сосредоточится на жизни подконтрольного ему района, поскольку он один из самых аварийных и "неблагополучный по состоянию внутриквартальных сетей".

Анатолий Повелий стал членом Смольного меньше трех месяцев назад по распоряжению губернатора Беглова. Однако в правительстве появились новые вице-губернаторы и одному из членов Смольного пришлось оставить место. Закон не допускает более 15 человек в составе правительства.

Также стало известно, что Юрия Смирнова назначили начальником аппарата губернатора Петербурга.

Фото: Новости Колпино