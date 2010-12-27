Юрий Смирнов назначен начальником аппарата губернатора Петербурга

В Смольном продолжаются кадровые перестановки. В пятницу, 6 декабря, стало известно о назначении на должность начальника аппарата губернатора Петербурга Юрия Смирнова. Информация об этом появилась на официальном сайте городского правительства.
Ранее Смирнов работал заместителем Ирины Ган, которая была главой аппарата губернатора и 5 декабря перешла на пост замруководителя администрации губернатора.
Не так давно вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева перешла работать в полпредство.
Фото: Piter.TV
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