Юрий Смирнов назначен начальником аппарата губернатора Петербурга

Ранее он работал заместителем Ирины Ган, которая также заняла в Смольном новую позицию.

В Смольном продолжаются кадровые перестановки. В пятницу, 6 декабря, стало известно о назначении на должность начальника аппарата губернатора Петербурга Юрия Смирнова. Информация об этом появилась на официальном сайте городского правительства.

Ранее Смирнов работал заместителем Ирины Ган, которая была главой аппарата губернатора и 5 декабря перешла на пост замруководителя администрации губернатора.

Не так давно вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева перешла работать в полпредство.

Фото: Piter.TV