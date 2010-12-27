Замруководителем администрации губернатора Петербурга стала Ирина Ган

С претендентом на должность определился Александр Беглов.

Петербургский губернатор Александр Беглов определился с кандидатурой заместителя руководителя своей администрации, сообщила 5 декабря "Фонтанка". Пост заняла Ирина Ган, которая ранее служила советником губернатора по СМИ и начальником аппарата.

Теперь Ган будет заниматься организацией исполнения поручений губернатора и координацией деятельности аппаратов вице-губернаторов.

В предыдущие годы Ирина Ган работала в медиакомпании, Высшей школе государственного управления РАНХиГС, помощником министра образования и науки, а начинала карьеру с позиции журналиста в агентстве "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что администрацию губернатора Петербурга возглавит Валерий Пикалев.

Фото: Piter.TV