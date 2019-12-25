Правительство Ленобласти провело первую пресс-конференцию после кадровых перестановок

Несколько чиновников правительства Ленобласти впервые предстали перед журналистами после назначения на новые должности.

10 августа в Доме правительства Ленинградской области губернатор региона Александр Дрозденко провел пресс-конференцию с участием новых руководителей нескольких комитетов, занявших посты после недавних кадровых перестановок. Помимо презентации нового состава речь шла и о основных планах работы правительства на ближайшее время.

Глава региона представил нового вице-губернатора по строительству и ЖКХ Евгения Барановского, чья должность до признания депутатами седьмого созыва областного ЗакСа будет носить приставку "и.о.", нового председателя комитета по управлению с отходами Анастасию Кузнецову, нового председателя комитета по цифровизации Андрея Сытника, нового председателя Госжилнадзора Михаила Василенко, нового Представителя правительства Ленобласти в Москве Михаила Москвина и пообещал найти нового председателя комитета по градостроительству и архитектуре в скором времени.

Александр Дрозденко обозначил комитеты, затронутые перестановками, как принадлежащие к наиболее "острым сферам", где требуется развитие и обязательное взаимодействие с федеральным центром. Похвалить заслуги правительства губернатор также не забыл, уточнив, что благодаря его заслугам в Ленобласти "сформирован правильный строительный рынок". Готовность отстаивать определённые интересы звучала и в заверении Александра Дрозденко о том, что Анастасия Кузнецова не принадлежит ни к одному из лагерей, борющихся за право доминировать на мусорном рынке региона. Глав комитетов по цифровизации и жилищному надзору губернатор представил как "амбициозных и грамотных специалистов".

На первые вопросы журналистов грамотные и амбициозные новые руководители далеко не всегда могли найти ответы, но как минимум обещали разобраться в ближайшее время.

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области