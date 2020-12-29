Кабмин не сошелся во взглядах с депутатами.

Правительство Кувейта подало в отставку через месяц после назначения. Об этом журналистам местного агентства KUNA рассказал премьер-министр Сабах Аль Халед Ас Сабах. Чиновник отметил, что 13 января передал эмиру прошение об отставке. Причиной называются разногласия между кабинетом министров и парламентом.

Эмир Кувейта Наваф Аль Ахмед Аль Джабер Ас Сабах в среду принял премьер-министра, который подал ему прошение правительства об отставке сообщение местных СМИ

Напомним, что глава правительства 12 января получил просьбу об отставке от министров. Чиновники заявили, что решились на такой шаг из-за того, что избранные в декабре депутаты потребовали от премьер-министра ответить на их обвинения в нежелании сотрудничать с законодательным органом. Заседание должно было состояться 5 января, но не было собрано из-за отказа правительства присутствовать на нем. Парламентарии обвинили министров в оказании давления на депутатов. Они также обвинили правительство в том, что чиновники медлят в предоставлении программы работы кабмина.

Новый наследный принц Кувейта принял присягу перед парламентом страны.