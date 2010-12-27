Пожилые британцы занялась оральным сексом в вагоне на глазах у других пассажиров

Суд назначил мужчине 100 часов общественных работ, женщине – 150 часов.

Пожилые мужчина и женщина из Лондона занялись сексом на глазах у пассажиров поезда, который следовал из британской столицы. Об этом сообщил Daily Star.

Данный инцидент произошел в мае этого года, а недавно состоялся суд по данному делу. Дело в том, что 64-летний Рэймонд Берр пожелал уединиться с 57-летней вдовой Деборой Тобин. Однако, парочка решила не прятаться от других пассажиров, они занялись оральным сексом в вагоне. При этом, рядом были и дети. Мужчина с женщиной были в нетрезвом состоянии, поэтому на замечания не реагировали. В дело вмешалась полиция, которая просто вывела нарушителей из вагона.

Суд назначил мужчине 100 часов общественных работ, женщине – 150 часов.

Ученые: мужчинам после 60 лет вредно заниматься сексом

Фото: pixabay