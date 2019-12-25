Пожарный вертолет разбился во Флориде во время учений

Специалисты нашли тело одного погибшего, еще три человека разыскиваются.

Пожарный вертолет разбился в американском штате Флорида во время учений. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CNN. Они сослались на информацию от национального управления гражданской авиации. Жертвой авиакатастрофы стал по меньшей мере один человек. Воздушный борт упал недалеко от аэропорта города Лисберг днем 25 мая.

В момент трагедии в вертолете находились четыре человека. По предварительной информации, выживших нет. На данный момент спасатели продолжают поиски еще трех членов экипажа. По факту произошедшего ведется расследование.

Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США.

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