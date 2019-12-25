Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м

Ранее на объекте частично обрушилась кровля.

Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тысячах квадратных метров. Об этом журналистам рассказали представители регионального отделения ГУ МЧС. Известно, что пламя распространилось по производственному помещению на территории подмосковного города.

В 06:50 пожар локализован на площади 2,9 тыс. кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлечено 67 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 10 единиц техники. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее экстренные службы заявили о том, что на объекте произошло обрушение кровли. Повреждена территория в 1,5 тысячи квадратных метров. Очевидцы слышали, что внутри помещения произошло около десяти хлопков.

Появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Piter.tv

