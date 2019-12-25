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Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м
Сегодня, 8:22
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Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тыс. кв. м

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Ранее на объекте частично обрушилась кровля.

Пожар на предприятии в Серпухове локализовали на площади почти 3 тысячах квадратных метров. Об этом журналистам рассказали представители регионального отделения ГУ МЧС. Известно, что пламя распространилось по производственному помещению на территории подмосковного города.

В 06:50 пожар локализован на площади 2,9 тыс. кв. м. Пострадавших нет. К тушению привлечено 67 человек и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 10 единиц техники.

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Напомним, что ранее экстренные службы заявили о том, что на объекте произошло обрушение кровли. Повреждена территория в 1,5 тысячи квадратных метров. Очевидцы слышали, что внутри помещения произошло около десяти хлопков.

Появилось видео горящего здания на улице Бабушкина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: гу мчс, подмосковье, серпухов
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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