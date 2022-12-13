В ночном пожаре на Стародеревенской улице пострадал 1 человек

В однокомнатной квартире произошло возгорание обстановки на площади 7 кв.м.

В ночь на четверг, 13 апреля, в Приморском районе Северной столицы произошёл пожар. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.



Сигнал поступил на дежурный пульт в 00:50. К дому №25 к2 по Стародеревенской улице выдвинулись 15 огнеборцев на 3-ёх единицах спецтехники. В отдельной однокомнатной квартире, площадь которой составляет 30 кв.м., на кухне горела обстановка на площади 7кв.м.

Огонь удалось полностью устранить к 1:59. С места происшествия госпитализирован один пострадавший.

Ранее мы сообщили о том, что пи возгорании Voklswagen на Маршака пострадал мужчина.

Фото: Piter.TV