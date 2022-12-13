В Пушкине тушат крупный пожар в доме на Павловском шоссе

Возгоранию был присвоен дополнительный номер 1 БИС.

В среду, 19 апреля, в Пушкинском районе Петербурга случился крупный пожар в доме №31 по Павловскому шоссе. Прибывшие на место сотрудники МЧС присвоили возгоранию повышенный номер сложности, сообщила пресс-служба ведомства.

Данные о возгорании поступили спасателям 14:31. Как выяснилось, пламя охватило четырёхкомнатную квартиру. На место выдвинулись 24 человека личного состава на пяти единицах спецтехники.

В 14:55 пожару был подан дополнительный номер 1 БИС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на Одесской пострадала женщина.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Петербургу