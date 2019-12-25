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Netflix опубликовал трейлер нового сериала "Белые линии"
Сегодня, 16:11
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Alena_Zinovieva

Netflix опубликовал трейлер нового сериала "Белые линии"

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В центре сюжета расследование женщины, которая пытается раскрыть убийство своего брата.

Компания Netflix опубликовала трейлер нового сериала "Белые линии" (White lines)  от автора "Бумажного дома" Алекса Пины.

В центре сюжета расследование женщины, которая пытается раскрыть убийство своего брата. Он был знаменитым диджеем. Тело мужчины обнаружили через 20 лет после загадочного исчезновения с Ибицы. В поисках ответа на главный вопрос героиня отправляется на испанский остров, где открывает в себе и людях неприятные черты.

Первый сезон будет состоять из 10 эпизодов. Премьера состоится на Netflix 15 мая.

Ранее мы писали, что "Россия-1" выпустила первый тизер сериала "Грозный".

Видео: YouTube / Insider

Теги: netflix, расследование, сериал
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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