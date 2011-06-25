Появился трейлер нового сериала "Гризельда" с Софией Вергарой

Шоу выйдет в свет 25 января.

Несколько месяцев назад американская стриминговая платформа Netflix объявила о скором выходе сериала под названием "Гризельда". Сейчас в социальных сетях авторы опубликовали первый трейлер проекта. Известно, что шоу будет состоять из шести эпизодов. Они расскажут о жизни руководителя колумбийского наркокартеля, известной под псевдонимом "Крестная мать". Главная роль досталась актрисе Софии Вергаре. Авторы сочли, что именно она идеально подходит для изображения наркобарона Майами.Режиссерское кресло занял Андрес Байс. Кроме исполнения главной роли, София Вергара также выступила продюсером.

Напомним, что "Гризельда" основана на реальных событиях. Официальная премьера состоится на онлайн-сервисе 25 января.

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Фото и видео: YouTube / Netflix