Вышел трейлер мультфильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис"

В ролике появились Супермен, Бэтмен, Аквамен, Чудо-женщина и др.

В сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма "Темная лига справедливости: Апокалипсис". Производством картины занимается компания Warner Bros. Home Entertainment.

Ожидается, что мультик станет самым масштабным проектом во вселенной DC. В ролике зрители могут увидеть Супермена, Бэтмена, Аквамена, Чудо-женщину, Флэша, Киборга, Зеленого Фонаря и др. Все они объединяются, чтобы сразиться против злодеев Лекса Лютора, Мадам Ксанады, Мертвеца и Затанны.

Премьерный показ мультфильма намечен на весну 2020 года.

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Видео: YouTube / IGN