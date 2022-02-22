Появился первый трейлер мультфильма Constantine: The House of Mystery от DC

Официальная дата выхода работы не назначена.

Появился первый трейлер короткометражного мультфильма Constantine: The House of Mystery от вселенной DC. Ролик размещен на официальном YouTube-канале студии-разработчика IGN. Официальный релиз проекта намечен на текущий год, однако точная дата выхода не указана.

Сюжет мультфильма будет основан на истории о детективе-оккультистом по имени Джон Константин. Персонаж окажется в Доме Тайн, в котором ему предстоит сразиться с демонами, а после - найти оттуда выход. Главного героя озвучил американский актер Мэтт Райан, сыгравший этого же персонажа в телевизионном сериале "Константин". Уточним, что картина получила взрослый рейтинг R. Это означает, что зрителям до 17 лет просмотр без сопровождения взрослых не разрешается.

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Фото и видео: YouTube / IGN

