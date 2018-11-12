Появился трейлер фильма "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом

Лента выйдет в прокат 2 июля 2020 года.

На YouTube-канале 20th Century Fox Russia появился первый трейлер фильма "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Его герой является банковским работником, который однажды понимает, что живет в компьютерной игре.

В трейлере присутствует немало экшена: драки, кровь, аварии, перестрелки. Также в ролике есть шутки на игровые тематики. В частности, в фильме рассказывается, как живут NPC и беспокоит ли их рутина, как выглядят игроки внутри виртуальной реальности, как действует аптечка и другой инвентарь. Персонажу Рейнольдса предстоит спасти игровой мир от глобальной опасности.

Кроме Райана Рейнольдса в фильме также снялись Тайка Вайтити, Джоди Комер и другие актеры. Производством картины занимался режиссер "Ночи в музее" и исполнительный продюсер "Очень странных дел" Шон Леви. Лента выйдет в широкий прокат 2 июля 2020 года.

Ранее мы писали, что вышел трейлер сериал "Чужак", основанного на книгах Стивена Кинга.

Видео: YouTube / 20th Century Fox Russia