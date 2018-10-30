Вышел трейлер сериал "Чужак", основанного на книгах Стивена Кинга

В своем Твиттере писатель назвал проект одной из лучших экранизацией своих книг.

Телеканал HBO опубликовал трейлер "Чужак", в основу которого лёг одноимённый роман "короля ужасов" Стивена Кинга.

По сюжету произведения, в маленьком городке происходит убийство подростка. По подозрению в преступлении полиция арестовывает тренера местной детской бейсбольной команды. Начинается расследование, в ходе которого детектив узнает, что в убийстве участвовали некие мистические силы.

Главные роли в сериале сыграли Джейсон Бейтман ("Озарк", "Несносные боссы"), Бен Мендельсон ("Изгой-один. Звёздные войны: Истории", "Первому игроку приготовиться") и Синтия Эриво ("Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"", "Вдовы").

Всего "Чужак" (The Outsider - в ориг.) состоит из 10 серий. Премьера сериала запланирована на 12 января 2020 года.

Видео: YouTube/HBO