Появился первый кадр Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы

Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались.

В сети появился первый кадр актрисы Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы. Фотография опубликована в Twitter издания NEON.

Съемки биографической картины Пабло Ларраина уже начались. Фильм о принцессе Диане будут снимать в Великобритании и Германии. Основное действие развернется в Сандрингеме, поместье Елизаветы II. Именно там Диана приняла решение развестись с принцем Чарльзом.

Премьера фильма запланирована на осень 2021 год. Она состоится за год до 25-летней годовщины со дня смерти принцессы.

Кроме Кристен Стюарт в съемках картины принимают участие Тимоти Сполл, Салли Хокинс, Шон Харрис и др. Исполнительнице главной роли приходится много работать над произношением, поскольку публика "хорошо знает голос леди Ди", а у Кристен есть акцент.

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Фото: Twitter / NEON