Появилось видео удара молнии в двух людей на пляже в Мексике

Жертвами трагедии стали как минимум два человека, еще один пострадал.

На территории мексиканского штата Мичоакан молния ударила по людям, которые находились на пляже Аквила. Видео инцидента распространилось по социальным сетям. В кадре заметно, что молния несколько раз бьет по одному и тому же участку. Авторы местного издания La Nation уточнили, что первый разряд произошел прямо надо головой женщины, после чего туристка скончалась на месте. Также жертвой природной стихии стал мужчина, который находился поблизости. Пострадавшего изначально удалось госпитализировать, но из-за тяжелых ожогов он погиб. Еще одну очевидицу инцидента также ударило током, но пациентка выжила.

Молния ударила в "Лахта Центр" в ночь на 1 сентября.

Фото и видео: Telegram / SHOT