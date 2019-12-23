Появилось видео с места пожара в Выборге, где погибли 8 человек

Из огня смог спастись один человек, родственник погибшей женщины.

Стали известны подробности трагедии в Выборге, где в пожаре погибли двое взрослых и их шестеро детей.

Накануне главе семейства исполнилось 36 лет, его супруге было 32 года. Всего в семье было семь девочек, шесть из них погибли. Всем было не больше 8 лет, самая младшая родилась в начале марта этого года. Старшая 15-летняя дочь главы семейства от первого брака в эту ночь ночевала у бабушки.

Из огня сумел спастись брат хозяйки, 31-летний Максим М. Он почувствовал запах гари и выбежал из дома, он же вызвал пожарных. По данным АН "Оперативное прикрытие", накануне в доме отмечали день рождения главы семейства. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки.

Видео: Piter.TV