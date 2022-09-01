Появилось видео с места гибели ребенка под колесами мусоровоза в Подмосковье

Погиб ребенок, вторая девочка отправлена в тяжелом состоянии в больницу.

В интернете появились кадры с места смертельной аварии в подмосковном городе Истра. Ранее местные журналисты рассказали, что мусоровоз сбил на проезжей части двух несовершеннолетних детей, которые шли вместе с матерью. В результате аварии одна из девочек погибла на месте, вторая была госпитализирована в тяжелом состоянии. На размещенных в соцсетях кадрах видно, что женщина от горя набрасывается на водителя, который в тот момент разговаривал по мобильному устройству.

Але, я ребенка задавил. голос водителя

Также на видео зафиксировано, что мать падает в обморок, когда смотрит на место трагедии. В СМИ уточнили, что пострадавшими стали пятилетняя девочка и ее трехлетняя сестра. Семья переходила дорогу в неположенном месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Фото и видео: Telegram / Mash