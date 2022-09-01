Автобус сбил столбы на Колтушском шоссе

Вечером среды, 31 августа, автобус на Колтушском шоссе угодил в кювет, сломав сразу несколько столбов и деревьев по пути. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис" со ссылкой на очевидцев в соцсетях.
На месте была замечена машина инспекторов ГИБДД. Предварительно сообщается, что пострадавших в аварии нет.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы сообщили о том, что восемь деревьев в Петербурге не устояли перед циклоном "Орнелла".
Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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