Автобус сбил столбы на Колтушском шоссе

Общественный транспорт вылетел в кювет. Обошлось без пострадавших.

Вечером среды, 31 августа, автобус на Колтушском шоссе угодил в кювет, сломав сразу несколько столбов и деревьев по пути. Об этом сообщил Telegram-канал "Мегаполис" со ссылкой на очевидцев в соцсетях.

На месте была замечена машина инспекторов ГИБДД. Предварительно сообщается, что пострадавших в аварии нет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что восемь деревьев в Петербурге не устояли перед циклоном "Орнелла".

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