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Появилось видео с костромским клубом после пожара

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Огонь повредил всю мебель. "Остались живы" только турникеты.

Появилось видео после пожара в костромском кафе "Полигон". После возгорания здесь остались лишь обгоревшие диваны, барная стойка и светомузыка. Об этом сообщили в tg-канале Shot. 

Не повредил огонь и турникеты, которые не давали оперативно покинуть здание отдыхающим, когда начался пожар. 

В Костроме задержали директора сгоревшего кафе "Полигон". Женщина проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Добавим, что число жертв пожара  достигло 15 человек.

Фото: Telegram / Shot

Теги: кострома, погибли люди, пожар в кафе полигон, полиция, пострадали люди, ракетница
Категории: Лента новостей, Новости России,

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