Появилось видео с костромским клубом после пожара

Огонь повредил всю мебель. "Остались живы" только турникеты.

Появилось видео после пожара в костромском кафе "Полигон". После возгорания здесь остались лишь обгоревшие диваны, барная стойка и светомузыка. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Не повредил огонь и турникеты, которые не давали оперативно покинуть здание отдыхающим, когда начался пожар.

В Костроме задержали директора сгоревшего кафе "Полигон". Женщина проходит по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Добавим, что число жертв пожара достигло 15 человек.

Фото: Telegram / Shot