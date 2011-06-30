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Появилось видео последствий удара по Ладыжинской ТЭС

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Также сообщается, что обошлось без жертв.

В Сети появилось видео последствий удара предположительно по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Ролик опубликовал Telegram-канал "Политика Страны".

На опубликованных кадрах показаны последствия взрывов. Видео сняли сотрудник электростанции. Энергетическое оборудование получило сильные повреждения. Также сообщается, что обошлось без жертв.

Отметим, что в Винницкой области сообщали о предположительных ударах двумя дронами-камикадзе по Ладыжинской ТЭС.

Ранее Арестович высказался об ударах по Киеву.

Видео: Telegram / Политика Страны

Теги: взрывы, винницкая область, ладыжинская тэс, последствия
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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