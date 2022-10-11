По его словам, Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины с целью поставить страну на колени..

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович высказался об ударах по Киеву. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В опубликованном видеообращении Арестович заявил, что президент РФ Владимир Путин "мелко мстит за подрыв Крымского моста". Он отметил, что Россия бьет по энергетической инфраструктуре Украины с целью поставить страну на колени.

Также советник отметил, что своими действиями Путин хотел добиться от украинских властей пойти на уступки в переговорном процессе. Однако, по словам Арестовича, "все будет наоборот".

Ранее в Сети появилось видео ракетного удара по мосту в Киеве.

Видео: Telegram / Arestovich / Official