В Сети появилось видео ракетного удара по мосту в Киеве

Он также известен под названием "мост Кличко".

В социальных сетях появилось видео ракетного удара по пешеходному мосту в Киеве. Ролик опубликовал Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

Уточняется, что на видео показан пешеходный мост, который также известен под названием "мост Кличко". После удара крылатой ракеты образовался огромный столб дыма.

Напомним, сегодня, 10 октября, стало известно о серии взрывов в центре Киева. По данным украинских СМИ, одна из ракет упала рядом с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Также сообщают о взрывах в других городах страны.

Ранее мы сообщали, что девушка из Киева засняла момент прилета ракеты по городу.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти