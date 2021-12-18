Появилось видео отъезда Порошенко из Украины с криком "поехали, твою мать"

Экс-президент не принял повестку в суд и скрылся в аэропорту.

Появилось видео отъезда бывшего президента Украины Петра Порошенко в аэропорт с криком "поехали, твою мать". Ролик размещен на официальном YouTube-канале местного Государственного бюро расследований. Кадры сделаны специалистами накануне отъезда политика из страны. Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудник ведомства предпринял попытку вручить парламентарию судебную повестку по рассматриваемому уголовному делу о закупке угля с территории неподконтрольных самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Петр Порошенко решил проигнорировать сотрудника ведомства, а затем сел в автомобиль. Рядом с ним сел его сопровождающих. Из салона слышно, как Порошенко кричит водителю "поехали, твою мать". В Telegram-канале "Звезда" уточнили, что экс-президент скомандовал шоферу как можно скорее направляться в аэропорт.

Еще 17 декабря на сайте политической партии, которой руководит Петр Порошенко, сообщалось, что экс-глава страны покинул Украину и отправился в европейское турне в Турцию и Польшу.

Порошенко покинул Украину после попытки вызова на допрос.

Фото и видео: YouTube / Державне бюро розслідувань