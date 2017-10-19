Появилось шокирующее видео наезда Lexus на пешеходов в Харькове (18+)

В результате жуткого ДТП погибло 6 человек и еще 5 человек пострадали. Девушка - водитель престижной иномарки за последние 2 года задерживалась 8 раз за грубые нарушения ПДД.

В сети обнародовали видео с камер уличного наблюдения в Харькове, на котором запечатлен момент наезда на группу пешеходов автомобиля "Лексус".

На опубликованных кадрах видно, как у регулируемого пешеходного перехода собираются люди. Они дожидались разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти по всем правилам проезжую часть. И в какой-то момент на них на большой скорости вылетает "Лексус" и сносит пешеходов.

Piter.TV накануне публиковал видео первых секунд после ДТП. В результате наезда сообщается о 6ти погибших и 5ти пострадавших. За рулем престижного внедорожника находилась 20-летняя девушка, дочь известного местного предпринимателя. За небольшой водительский стаж ее 8 раз задерживала патрульная полиция за грубые нарушения ПДД. Начиная от проезда на красный свет, превышения скорости и заканчивая нарушением правил парковки. Каждый раз ей выписывались штрафы в размере 255-510 гривен. Однако это не оказало никакого воспитательного эффекта.

ДТП произошло после того, как водитель "Лексус" пыталась проскочить на "красный". Произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген Туарег", после чего "Лексус" отбросило на пешеходов.

Ранее Piter.TV публиковал видео смертельного ДТП в городе Радужный, в котором погибла 14-летняя девочка. 22-летний водитель выехал на перекресток на "красный" и допустил столкновение с другим автомобилем.

Видео: YouTube/markiz