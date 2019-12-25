Появились подробности об экипаже пропавшего самолета Ан-26

МЧС не подтверждает крушения лайнера в море.

В Камчатской авиакомпании заявили, что экипаж самолета Ан-26, который 6 июля перестал выходить на связь, подготовлен и соответствует всем требованиям. Об этом пишет информационное агентство "Камчатка сегодня" со ссылкой на источник в компании.

Уточняется, что на борту воздушного судна находятся такие члены экипажа, как командир, второй пилот, бортмеханик, а такжештурман, бортпроводник и бортоператор. По данным СМИ, командир самолета занимает свою должность более года.

Абсолютно подготовленные, в полном объеме. Экипаж соответствует предъявляемым требованиям. <…> В Палану очень много они летают. из сообщения источника в Камчатской авиакомпании

Кроме того, в средствах массовой информации появились публикации о том, что Ан-26 упал в море. Эти данные были опровергнуты заместителем председателя правительства региона Александром Заболиченко. Факт обнаружения слабого радиосигнала в зоне поиска пропавшего лайнера также не подтверждается.

Согласно данным СМИ, на поиски лайнера были отправлены два вертолета Ми-8, спасатели региональной поисково-спасательной базы, а также пожарные и медики и другие сотрудники экстренных служб.

Напомним, связь с экипажем самолета пропала в районе 10 километров от посёлка Палана. Он совершает рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. На борту находится 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и один ребенок. Самолет не вышел на связь в десяти километрах от места назначения при заходе на посадку.

Ранее пилот назвал недостаток пропавшего на Камчатке самолета Ан-26.

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