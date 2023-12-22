Появились кадры с ударом по греческому судну Zografia, следовавшему в Израиль

Никто из членов экипажа корабля не пострадал.

В социальных сетях опубликованы кадры, на которых запечатлена атака на очередное коммерческое судно, следовавшее вблизи берегов. На этот раз атакованным объектом со стороны хуситов оказалась Zografia от греческой компании. Экипаж шел под флагом Мальты. Корабль перевозил груз из Вьетнама до морского порта Эйлат, расположенного в акватории Красного моря в территориальных водах еврейского государства. В кадре заметен прилет снаряда после чего произошел достаточно сильный взрыв. Однако никто из 24 членов экипажа судна Zografia не пострадал. Ранее руководство хуситов направили официальные обращения в Россию и Китай с заверениями о том, что российские и китайские частные грузовые суда и военные корабли могут беспрепятственно следовать через Аденский залив и Красное море, так как мятежники не планируют их атаковать

США нанесли три удара по позициям хуситов в Йемене.

Фото и видео: Telegram / Оперативные сводки