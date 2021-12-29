Частично обрушилась кирпичная кладка с уровня третьего этажа одного из корпусов здания.

В распоряжении Piter.TV появились фотографии с места обрушения "Красного треугольника". Напомним, ЧП произошло вечером 17 февраля на Обводном канале.

На снимках можно детально рассмотреть, что случилось с заброшенным промышленным зданием. Частично обрушилась кирпичная кладка с уровня третьего этажа одного из корпусов "Красного треугольника". На земле лежат огромные куски стены.

В результате обрушения пострадала 53-летняя прохожая. Как выяснилось, под завалами оказалась заведующая взрослым отделением в одной из городских поликлиник. Вероятно, врач-терапевт после работы направлялась в сторону метро, когда на нее упала кирпичная кладка. Ее госпитализировали с закрытым переломом левого плеча со смещением и левой голени со смещением, ушибом грудной клетки, сотрясением головного мозга.

В настоящий момент СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Фото: Piter.TV