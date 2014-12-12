Появились фото и видео из села Теткино, которое обстреляли украинские военнослужащие

На опубликованных кадрах показаны поврежденные здания.

В результате обстрела украинскими военнослужащими села Теткино под Курском погиб один человек, еще один пострадал. С места событий появились фото и видео. Об этом сообщает телеканал "360".

На опубликованных кадрах показаны поврежденное кирпичное здание, выбитые стекла и дыры в стенах. Также показаны другие поврежденные в результате обстрела здания.

Единственным погибшим стал водитель фуры из Воронежской области. Власти региона выразили соболезнования его родным и близким. Пострадавшим оказался водитель такси. Он был госпитализирован в Курскую областную больницу.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников.

Фото: 360tv.ru