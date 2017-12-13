Появилась очередная пострадавшая машина после сбивания сосулек

Два дня назад насмерть разбился рабочий ЖКС №3, а сегодня от этой компании снова страдают машины.

Вчера днём 15 февраля в центре Петербурга рабочие коммунальных служб снова пытались спасти припаркованные автомобили от падающих с крыш сосулек.

"Исполняет Жилкомсервис №3 Центрального района. Сначала велели очистить крыши за три дня. Всех загнали наверх. Накануне один упал и разбился. Людей не щадим, что нам ваши автомобили! Питер, 15 февраля 2018", – комментирует автор видео.

Позже на видео можно заметить активные словесные разборки, по всей видимости, с водителем "Микры", который, обнаружил царапины на своей машине. Соседний Dodge Caliber накрыли щитами (куски льда летели ровно в него), но полностью защитить кузов не удалось.

Напомним, что 14 февраля на Дегтярной улице при очистке крыши от снега насмерть разбился рабочий ЖКС №3 из Киргизии. А также видео от петербуржца, который снял, как рабочие "травмируют" автомобили.

Видео: YouTube / NevexTV